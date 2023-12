Auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr gefahren

In Egling kollidieren zwei Fahrzeuge auf schneeglatter Straße. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Egling entstanden. Eine Frau kam mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 41-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr die Hauptstraße in östlicher Richtung. In einer Rechtskurve kam ihr Wagen aufgrund der an die Schneeglätte nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-Jährigen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 30.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch