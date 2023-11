Eresing

vor 32 Min.

Die Welt der Restauratorin Juliane Herrmann in Eresing

Plus Vor 20 Jahren hat Juliane Herrmann ihre Restaurationswerkstatt gegründet. Seit neun Jahren ist sie in Eresing. Jetzt lädt sie wieder zur Adventsausstellung ein.

Von Romi Löbhard

Eine doppelflügelige Eingangstür mit Sprossenfenstern, in freundlichem Hellgrün mit Hellblau abgesetzt: Schon das Haus in der Mittleren Dorfstraße in Eresing ist etwas Besonderes. Das Schild neben der Tür mit der Aufschrift „Restaurierungen Juliane Herrmann“ ist eine erste Erklärung für das liebevoll gepflegte Äußere des Gebäudes. Wer durch die Tür tritt, befindet sich fast in einer anderen Welt. Eintreten kann man beispielsweise am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, wenn Juliane Herrmann mit ihrem Nachbar, dem Keramiker Stephan Hartmann zu "Advent in Eresing" einlädt.

Ist das hier Meister Eders ehemalige Schreinerwerkstatt und taucht gleich der rothaarige Kobold Pumuckl hinter einem der Farbtöpfe auf? Barockkommode, Biedermeierschrank, eine Platte mit arg ramponierten Intarsien, ein kleiner Schlitten aus längst vergangener Zeit – alles wartet auf heilende Hände. In den Regalen ringsum türmen sich Werkzeuge vom Pinselchen bis zum Hobel und Materialien von Farbpulvern bis zum Schellack-Grundstoff. Die kleine Werkstatt ist wie aus der Zeit gefallen.

