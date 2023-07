Ein doppeltes Jubiläum beim Ulrichsfest in Eresing

Der Eresinger Ulrichstag hat eine lange Tradition: Er vereint religiöse Andacht mit einem Jahrmarkt und einem viel besuchten Fest am Dorfplatz.

Noch bis zum 10. Juli feiert das Bistum Augsburg die Jubiläums-Ulrichswoche. Überall im Bistum finden zu Ehren des heiligen Ulrich Prozessionen und Gottesdienste zu seinem 1100. Weihejubiläum statt. In diesem Rahmen wurde am Dienstag auch das Ulrichsfest in Eresing gefeiert.

Geboren wurde Ulrich 890. Im Jahr 923 wurde er zum 19. Bischof von Augsburg geweiht. Auch bei der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 hatte Ulrich Anteil zum Sieg von König Otto I. über die Ungarn.

Am 4. Juli 973, also vor genau 1050 Jahren, verstarb Ulrich in Augsburg. Seine Heiligsprechung erfolgte bereits 993 durch Papst Johannes XV. Der Gedenktag für Ulrich ist seither der 4. Juli. Ulrich gilt als Schutzpatron für Reisende, Wanderer, Fischer, Weber, Winzer und Sterbende und wird bei verschiedenen körperlichen Schwächen angerufen.

Der Ulrichsbrunnen in Eresing ist weithin bekannt

In der Region erinnern neben einigen Kirchenpatrozinien (etwa in Eresing und Holzhausen am Ammersee) auch mehrere Quellen an den heiligen Ulrich. Die bekannteste dürfte der Ulrichsbrunnen mit Kapelle in Eresing sein. Weitere Quellen befinden sich in Grafrath und Paterzell. Ihr Wasser soll bei Augenleiden helfen.

Am Dienstag wurde in Eresing das Ulrichsfest gefeiert. Das Foto zeigt den Gottesdienst vor der Ulrichskapelle, den Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien zelebrierte. Foto: Alwin Reiter

Rund 650 Gläubige fanden sich beim Ulrichsfest am Morgen vor der Kapelle südlich von Eresing ein. Dort zelebrierte Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien mit Pater Tassilo Lengger und Pater Franziskus Köller ein Pontifikalamt.

Erzabt Wolfgang thematisierte in seiner Predigt das „Zuhören“ und unterlegte es mit heiteren Geschichten, die es den Gläubigen nicht schwer machte, zuzuhören. Nach dem Pontifikalamt am Ulrichsbrunnen kamen die Kinder vom Kindergarten, die der Prozession zurück in die Ortschaft noch ein fröhliches Bild verliehen. Danach unternahmen viele einen Bummel über den Ulrichsmarkt oder sie verbrachten am Dorfplatz einige gesellige Stunden. Dort spielte am Abend wieder der Musikverein, der auch den Gottesdienst musikalisch begleitet hatte.

Nach dem Gottesdienst und der Prozession war beim Ulrichsfest Gelegenheit über den Jahrmarkt auf den Eresinger Straßen zu bummeln. Foto: Alwin Reiter

Am Nachmittag fand eine Dankandacht mit Pfarrer Thomas Wagner statt, der am Sonntag in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf verabschiedet wird.

Nächstes Jahr soll es beim Ulrichsfest eine Überraschung geben

Im Ulrich-Jubiläumsjahr sind in Eresing auch vier Konzerte geplant, wie Kirchenpfleger Peter Loy erwähnte. Für das nächste Jahr kündigte er an, dass es beim Ulrichsfest eine große Überraschung geben werde.

Neben den Eresingern kamen auch Wallfahrer aus Schwabhausen, Türkenfeld und Windach zum Ulrichsfest. Im Gegenzug unternimmt die Pfarrei Eresing am 15. August eine Wallfahrt nach Türkenfeld zur Kirche Mariä Himmelfahrt.