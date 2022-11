Fuchstal

vor 16 Min.

Fuchstal wird mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet

Auszeichnung für Fuchstal: Bei der Preisverleihung in Oberhausen dabei waren: (von links) Ulf C. Reichardt, Ulrike Ramsauer, Mona Neubaur, Sabrina Schwaiger, Andreas Blanke und Sonja Wiedemann.

Plus Die Gemeinde Fuchstal ist in Sachen erneuerbare Energie ein Vorreiter in der Region. Jetzt gibt es dafür wieder eine Auszeichnung.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

Erneut wurde Fuchstals Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien und die Vorbildwirkung auf andere Kommunen durch einen bundesweiten Preis gewürdigt. Nach dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021, der im vergangenen Dezember verliehen worden war, ist es nun der Deutsche Solarpreis, den drei Fuchstaler Gemeindevertreterinnen in Oberhausen entgegennehmen konnten. Erfolgreich war man in der Kategorie "Städte, Gemeinden, Landkreise und Stadtwerke".

