Neues Feuerwehrhaus kommt neben den Wärmetopf

Plus Der Gemeinderat Fuchstal einigt sich auf einen Standort für das neue Feuerwehrhaus. Die Entscheidung fällt einstimmig und berücksichtigt die Ausrückzeiten.

Rund 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Asch und Leeder verfolgten in der jüngsten Fuchstaler Gemeinderatssitzung die Beratungen über den Standort für das neue gemeinsame Feuerwehrhaus. Dabei spielten Überlegungen der Zufahrt aus den beiden Orten und die damit verbundene Ausrückzeit eine Rolle. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum der Gemeinderäte für das Gelände westlich der Energiezukunft Fuchstal, auf dem sich unter anderem der Wärmetopf befindet.

Den Grundsatzbeschluss für ein gemeinsames neues Feuerwehrhaus war im Gemeinderat bereits im vergangenen Mai gefasst worden. Zur Begründung hatte damals Zweiter Bürgermeister Stephan Völk auf die beengten Platzverhältnisse und unzureichende Entlüftung in den beiden vorhandenen Gebäuden in Asch und Leeder verwiesen. Wie Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Sitzung nun informierte, werde das neue Gebäude etwa 50 Meter auf 20 Meter groß. Mit einer Höhe von zehn Metern fällt es angesichts der angrenzenden Bebauungen wenig auf, denn der Wärmetopf ist 15 Meter und das Pflegeheim 16 Meter hoch.

