Fuchstal

vor 5 Min.

Die Mittelschule Fuchstal bekommt einen weiteren Anbau

Plus An der Nordseite der Schule soll ein eingeschossiger Anbau entstehen. Der Gemeinderat Fuchstal hat die ersten Planungsaufträge für das Millionenprojekt vergeben.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

Allerhand vorgenommen haben sich Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und der Gemeinderat an Hochbaumaßnahmen in der zweiten Hälfte ihrer Legislaturperiode. Wie von uns bereits berichtet, sind der Bau eines Feuerwehrhauses neben dem Wärmetopf und eines zweiten Kindergartens geplant, begonnen haben die Sanierungsarbeiten in der Seestaller Dorfmitte, für die in den nächsten Jahren etwa sechs Millionen Euro angesetzt sind. Hinzu kommt nun noch eine Erweiterung des Gebäudes der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule, deren Kosten Karg auf 2,5 bis 3 Millionen Euro schätzt.

Baustart für den Anbau der Mittelschule ist spätestens im Frühjahr 2025

Entstehen soll auf der Nordseite des Gebäudes ein eingeschossiger Anbau mit 23 Metern Länge und 21 Metern Breite, der zwei Werkräume, einen Fachraum für Werken und textiles Gestalten sowie Neben- und Maschinenräume samt Stuhllager aufnehmen soll. Im Bestand wird der vorhandene alte Werkraum zu einer zweiten Schulküche umgebaut. In dem Bereich entsteht auch eine barrierefreie Toilette für Lehrkräfte. Außerdem werden im Zuge der Maßnahme die Toilettenanlagen für die Schulkinder im Erdgeschoss saniert und um ein Behinderten-WC erweitert. Mit der Gesamtplanung beauftragt worden war bereits im Vorjahr das Büro Holzapfel aus Epfach. Vergeben wurden in der jüngsten Sitzung die Planungsaufträge für die Gewerke Elektro für knapp 30.000 Euro an ein Büro in Schongau, für Heizung, Sanitär und Lüftung mit 55.000 Euro nach Peißenberg und für das Tragwerk mit knapp 40.000 Euro nach Buchloe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen