Wolfram Ruoff legt sein Mandat im Fuchstaler Gemeinderat nieder

Plus Das Gemeinderatsmitglied aus Leeder führt die gesundheitliche Belastung zur Begründung an.

Von Andreas Hoehne

Einen Schlussstrich gezogen hat Gemeinderatsmitglied Wolfram Ruoff von der Neuen Liste Fuchstal nach den fortdauernden Streitigkeiten, die er mit Bürgermeister Erwin Karg in der Vergangenheit hatte. Am vergangenen Samstag teilte der 62-jährige Diplom-Ingenieur, Fotograf und Architekt aus Leeder der zuständigen Mitarbeiterin in der Verwaltung seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat und weiteren Gremien aus gesundheitlichen Gründen mit, Karg selbst befindet sich derzeit im Urlaub. Gleichzeitig informierte er auch unsere Redaktion über seinen Schritt.

Die vielen Dinge, die man in den letzten drei Jahren vonseiten der Neuen Liste erreicht und angestoßen habe, seien von heftigen Auseinandersetzungen begleitet gewesen, führte er in seiner Pressemitteilung aus. Dies habe ihn an gesundheitsbedenkliche Grenzen gebracht. Mit Rücksicht darauf sowie auf seine Familie und in der Überzeugung, dass ein frischer Wind für Fuchstal wieder neue Möglichkeiten eröffne, übergebe er sein Amt nun an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger. Seine Wählerinnen und Wähler bitte er um Verständnis für seinen Schritt, meinte er weiter.

