Bezirksliga: Denklingen und Jahn Landsberg müssen auswärts ran

In der Fußball-Bezirksliga haben Jahn Landsberg und Denklingen den Klassenerhalt noch nicht sicher. Am Samstag geht es nach Penzberg und Pasing.

Nach der Zwangspause geht es für die Fußballer von Jahn Landsberg wieder um Punkte. Inzwischen auf einen Abstiegsrelegationsplatz gerutscht, sollen in Penzberg Punkte her. Doch die Jahnler verfolgen noch ein anderes Ziel. In Pasing ist der VfL Denklingen gefragt, bei dem sich die personelle Situation immer noch nicht entspannt.

VfL Denklingen Die Liste der Verletzten und kranken Spieler wird beim VfL Denklingen einfach nicht kürzer. "Wer in Pasing spielen kann, das wird eine Wundertüte", sagt VfL-Trainer Markus Ansorge. Was die Ziele betrifft, ist er denn auch eher zurückhaltend: "Wir sollten nicht verlieren." Mit 23 Punkten liegt Pasing direkt über den Abstiegsplätzen, für die Denklinger ein so genanntes 6_Punkte-Spiel, denn auch sie sind noch nicht auf der sicheren Seite, was den Klassenerhalt betrifft. "Wir brauchen noch drei Siege", sagt Markus Ansorge, dann hätte man die angestrebten 40 Punkte erreicht.

VfL Denklingen stellt sich auf einen launischen Gegner ein

"Für uns wird es wichtig sein, dass wir kompakter stehen als in der ersten Halbzeit gegen Haidhausen", fordert der Coach. Pasing habe bislang immer wieder überrascht. Bei der 1:7-Niederlage bei Spitzenreiter Murnau habe die DJK ein schlechtes Spiel abgeliefert, aber der 3:2-Sieg zuvor gegen Deisenhofen II sei ein Ausrufezeichen gewesen.

Jahn Landsberg Das Wetter hatte Trainer Armin Sanktjohanser und seinem Team am vergangenen Spieltag einen Strich durch die Rechnung gemacht - die Partie gegen Raisting musste abgesagt werden und wird am 25. April nachgeholt. "Das war natürlich schade, denn wir sind richtig gut drauf", so der Jahn-Coach. Das will seine Mannschaft nun beim Tabellenfünften Penzberg unter Beweis stellen. "Wir fahren mit so viel Selbstvertrauen wie noch nie da hin", kündigt Sanktjohanser an, weiß aber genau, dass sein Team in Penzberg eine schwere Aufgabe erwartet.

Jahn Landsberg kann seine Auswärtsbilanz aufbessern

Die habe seine Mannschaft jedoch auch in Wolfratshausen erfolgreich gelöst - warum also nicht auch in Penzberg. Und vielleicht habe die Zwangspause auch ihr Gutes gehabt. Sollte sein Team in Penzberg gewinnen, dann wären es für die Jahnler zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge. "Und die dann auch noch auswärts", sagt Sanktjohanser mit einem Schmunzeln.

Beide Spiele finden am Samstag statt, die Partie in Penzberg beginnt um 14.30 Uhr, die in Pasing um 15 Uhr.