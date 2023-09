Fußball

vor 52 Min.

VfL Kaufering vergibt viele Chancen und lädt den Gegner ein

Plus Eine bittere Niederlage haben die Fußballer des VfL Kaufering am Freitagabend in der Landesliga beim VfB Durach kassiert. Anerkennung für die Leistung kommt vom Gegner.

Von Christian Mühlhause

Für die Fußballer des VfL Kaufering wäre am Freitagabend bei ihrem Auswärtsspiel in der Landesliga deutlich mehr drin gewesen. Doch am Ende kassierte der Verein beim VfB Durach eine bittere Niederlage.

Kauferings Trainer Michael Grasse war danach ernüchtert: „Angesichts der vielen guten Chancen, die wir hatten, ist es enttäuschend“, fasste er den 2:0-Sieg der Allgäuer zusammen. Über weite Strecken sei seine Mannschaft die spielbestimmendere gewesen. „Die ersten zehn Minuten waren weitgehend ein Abtasten, danach hat wir die Partie eigentlich im Griff, haben es aber nicht geschafft, ein Tor zu schießen.“ Die erste gute Chance des Spiels hatten dann auch die Gäste aus dem Landkreis Landsberg. In der 5. Minute wurde ein Kopfball nach einer Ecke kurz vor der Linie geklärt. Vier Minuten später passte dann VfL-Torwart Michael Wölfl auf und verhinderte den Rückstand.

