Autofahrer fährt unachtsamem Schüler über den Fuß

Bei dem Unfall in Geltendorf wird ein Zwölfjähriger leicht verletzt. Auch das Auto wird dabei beschädigt.

Bei einem Unfall in Geltendorf ist ein Schüler leicht verletzt worden. Er hatte die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten.

Wie die Polizei meldet, stieg der Zwölfjährige am Dienstag gegen 15.34 Uhr in der Moorenweiser Straße aus dem Schulbus und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren. Dabei übersah er den hinter dem Bus querenden Pkw eines 38-Jährigen, der ihm über den Fuß fuhr. Dabei wurde der Schüler leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch