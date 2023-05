Beim TSV Geltendorf geht sechs Tage lang die Post ab

Der TSV Geltendorf besteht seit 100 Jahren. Das ist für den Verein ein einmaliger Grund, richtig groß zu feiern: Es gibt Party, Sport und Kabarett.

Sechs tolle Tage soll es am Himmelfahrtswochenende in Geltendorf geben: Drei Jahre lang hat der TSV Geltendorf geplant und vorbereitet, seit Freitag steht das große Festzelt und am Mittwoch, 17. Mai, kann es nun losgehen mit der Hundertjahrfeier des Sportvereins. Der TSV hat dazu viel Programm mit Party, Musik und Kabarett, aber vor allem auch sportlichen Aktivitäten zusammengestellt.

"Weil man nur einmal 100 Jahre alt wird": So erklärt der TSV-Vorsitzende Patrick Kalkschmidt, warum über 100 Helferinnen und Helfer ein so großes Fest stemmen wollen, das die 90-Jahr-Feier vor zehn Jahren deutlich übertreffen wird. Blieb man damals in der Turnhalle, steht auf dem Festplatz jetzt ein Zelt mit 1200 Sitzplätzen. Dort und auf dem Sportgelände wird sich die Jubiläumsfeier in den nächsten Tagen vor allem abspielen.

Der TSV Geltendorf kann mit angenehmem Festwetter rechnen

Während die meisten Freiluftveranstaltungen in diesem Frühling bislang mit Regen und/oder kühlen Temperaturen zu kämpfen hatten, könnten ab der zweiten Wochenhälfte für solche Zwecke einigermaßen gute Wetterbedingungen herrschen. Der Regen soll aufhören, und ab Samstag soll es sogar warm und sonnig werden.

Gutes Wetter braucht man schließlich bei einem Programm, wie es der TSV vorbereitet hat: Der Konzertabend am Mittwoch ab 19 Uhr mit Django 3000 – unterstützt von Monaco F. und der Geltendorfer Band Himmel Arsch & Zwirn (die Bayernrocker spielen auch am Donnerstagabend noch einmal) – ist zwar ebenso wie der offizielle Bieranstich und das Weißwurstessen (ab 10 Uhr) am folgenden Himmelfahrts- beziehungsweise Vatertag im Zelt angesiedelt. Doch die "Vatertagsolympiade" (ab 13 Uhr) mit AH-Fußballturnier, Fußball-Dart (man schießt einen Klettball gegen eine große Zielscheibe) und Torwandschießen geht draußen über die Bühne, ebenso die sportliche Einlage in Form eines Fußball-Blitzturniers am Freitag ab 17 Uhr gegen die befreundeten Vereine TuS Schaidt in der Pfalz und SC Ernsthofen in Niederösterreich, bevor dann ab 21 Uhr DJ Jonas Fröhlich zur "Trikotparty" auflegt. Wer dazu im Sporttrikot kommt, dürfe sich auf eine Aufmerksamkeit freuen, kündigt Vorsitzender Patrick Kalkschmidt an. Dabei sei es egal, ob sich jemand das eigene Sportgewand überzieht oder ein Fantextil.

Am Sonntagabend kommt ein großer Kabarettstar nach Geltendorf

Am Samstag geht es dann mit einem Elfmeter-Turnier (ab 13 Uhr) und einem Stimmungsabend mit der Froschen-Kapelle aus Radolfzell weiter.

Gottesdienst und ein speziell auf Familien und Kinder zugeschnittenes Programm stehen am Sonntag im Mittelpunkt des Geschehens und dann kommt noch jemand nach Geltendorf, den in Bayern praktisch jeder kennt: Gerhard Polt zusammen mit den Well-Brüdern Christoph, Karl und Michael. Denn auch die vier haben was zu feiern: Ihre 40-jährige Bühnenfreundschaft. Allerdings: Kurzentschlossene sind zu spät dran: Der Kabarettabend ist bereits ausverkauft.

Am Montag ist dann noch Kreisseniorennachmittag, zu denen die Gemeinden ihre älteren Bürgerinnen und Bürger einladen.

Der TSV Geltendorf ist ein reiner Fußballclub

Der TSV Geltendorf wurde 1923 gegründet. Anders als seine Bezeichnung TSV für Turn- und Sportverein vermuten lässt, ist der TSV Geltendorf ein reiner Fußballclub. Ums Turnen sei es nur bis in die 1950er-Jahre gegangen, erzählt Vorsitzender Patrick Kalkschmidt. Anders als die meisten Sportvereine, die zuerst als Fußballvereine gegründet wurden und dann weitere Abteilungen angliederten, ging der TSV Geltendorf genau den umgekehrten Weg. Er zählt derzeit rund 470 Mitglieder, davon rund ein Viertel Kinder und Jugendliche. Daneben gibt es in Geltendorf noch einen weiteren Sportverein, den 1960 gegründeten TTC, der Tennis, Turnen und Volleyball anbietet.