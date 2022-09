Geltendorf

06:06 Uhr

Kindergarten und Schulbus: Massiver Elternprotest in Geltendorf

Plus Für die Grundschule hat die Gemeinde Geltendorf nur einen Bus beauftragt und im Gemeindekindergarten ist die Personalsituation schon länger prekär. Jetzt gehen die betroffenen Eltern auf die Barrikaden.

Eher auf einer Bürgerversammlung als im Gemeinderat wähnte man sich am Donnerstagabend bei der Gemeinderatssitzung in Geltendorf. Der Tagesordnungspunkt „Anregungen der Bürger“ zog sich rund eine Stunde hin. Dabei wurde massive Kritik am Schulbus zur Grundschule und an der Situation im Gemeindekindergarten geübt.

