Greifenberg

vor 32 Min.

Brücke zwischen Greifenberg und Schondorf: Beton oder Stahl?

Plus Die Fußgängerbrücke über die Windach muss erneuert werden. Doch noch ist sich der Greifenberger Gemeinderat nicht ganz einig, wie die neue Brücke gebaut werden soll.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Im Fall Schlosswiesenbrücke am Fuß- und Radweg zwischen Greifenberg und Schondorf tut sich etwas: In der jüngsten Greifenberger Gemeinderatssitzung stellten Charlotte Kohlberger und Gerald Puhla vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Kaufering mögliche Varianten für die Erneuerung der Brücke vor und auch, wie die Arbeiten ablaufen könnten. Zu einer Entscheidung, wie die Brücke gebaut werden soll, konnte sich der Gemeinderat allerdings noch nicht durchringen. Die Gemeinderatsmitglieder wollten sich mit den verschiedenen Varianten zunächst in Ruhe auseinandersetzen. Das Thema wurde auf den 24. Januar verschoben. An diesem Abend war bereits eine Sondersitzung für die weitere Bearbeitung des Bebauungsplans Jägersteig Ost geplant gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen