Frau aus Greifenberg wird beinahe Opfer von Telefonbetrügern

Telefonbetrüger geben sich als Polizei und Staatsanwaltschaft aus, um an Geld zu kommen. Die angerufene Frau aus Greifenberg schöpft gerade noch rechtzeitig Verdacht.

In Greifenberg wäre am Donnerstag eine 61-jährige Frau beinahe Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei in Dießen meldete, erhielt die Frau gegen 11 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten und einer Staatsanwältin einen Anruf. Diese gaben vor, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Inhaftierung abzuwenden, müsste sie eine Bargeldzahlung leisten oder entsprechend Wertgegenstände herausgeben. Die Greifenbergerin ging zunächst auf die Forderungen ein und vereinbarte ein Treffen.

Als der Abholer gegen 12 Uhr vor der Tür stand, wurde sie doch misstrauisch und gab nichts heraus, worauf der Unbekannte ohne Beute wieder ging. Dabei handelte es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, etwa 1,70 Meter groß, schwarzes Haar, dunkel gekleidet, vermutlich Osteuropäer.

Bei betrügerischen Anrufen soll sofort die Polizei verständigt werden

Die Frau verständigte erst etwa eine Stunde später die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei (Telefon 08807/92110) bittet nun um Hinweise von Zeugen, denen möglicherweise der beschriebene Mann, eventuell auch andere verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, nicht auf solche am Telefon erhobenen Forderungen einzugehen. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft würden jemand in solchen Fällen telefonisch kontaktieren und Geld oder Wertgegenstände fordern. Stattdessen solle sofort die Polizei verständigt werden.

Einen Tag vor dem Fall in Greifenberg erbeuteten Telefonbetrüger von einer Frau in Penzing Geld und Wertgegenstände im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrags. (AZ)

