Bei Unfall werden zwei Kinder leicht verletzt

An einer Einmündung bei Greifenberg übersieht eine Autofahrerin ein vorfahrtsberechtigten Wagen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge werden zwei Kinder leicht verletzt.

Zwei Kinder sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall bei Greifenberg leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Mitteilung der Dießener Polizei, als eine 55-jährige Autofahrerin aus Schondorf auf der Staatsstraße aus Richtung Eching kommend nach links in Richtung Greifenberg abbiegen wollte. Dabei übersah sie den Wagen einer von rechts kommenden und in Richtung Schondorf fahrenden 35-jährigen Frau aus Eching, in deren Fahrzeug sich auch ihre zwei- und fünfjährigen Kinder befanden. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen.

Dabei wurden die Kinder leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Landsberger Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Echingerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

