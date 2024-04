Greifenberg

vor 18 Min.

Plan für ein neues Greifenberger Gewerbegebiet wird konkret

Plus Das Greifenberger Gewerbegebiet nördlich der Autobahn soll mehr als doppelt so groß wie bisher werden. Der Gemeinderat hat jetzt die Planung gebilligt.

Von Gerald Modlinger

Die Erweiterung des Gewerbegebiets auf dem Mitterfeld in Greifenberg nördlich der Autobahn kommt auf dem Papier voran. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplanentwurf mit 10:2 Stimmen gebilligt. Nun können Bürger und Behörden dazu Stellung nehmen. Diskutiert wurden in der jüngsten Sitzung insbesondere Festsetzungen, die dazu beitragen, dass die Bebauung der bisherigen Ackerfläche möglichst vielen Nachhaltigkeitsprinzipien entspricht. Dabei wurden an mehreren, bei internen Vorbesprechungen des Gemeinderats getroffenen Festlegungen inzwischen wieder Abstriche gemacht.

Auf die bisherige Entstehungsgeschichte nahm zunächst auch Planer Markus Griechbaum vom Planungsbüro Opla Bezug. In Klausuren wurde ein Strukturkonzept entwickelt, daraus folgten in zwei Workshops ein Leitbild zum Umgang mit Grund und Boden sowie zur Bauweise, und es wurden Nachhaltigkeitsziele entwickelt: Dazu gehört beispielsweise, die vorhandene Form des Geländes weitgehend zu erhalten. Immerhin, so erwähnte Erschließungsplaner Thorsten Glatz, weise die Topografie Höhendifferenzen von zehn bis zwölf Metern auf. Um nicht auf allen Gewerbegrundstücken größere Flächen für Stellplätze auszuweisen, sieht die Planung einen zentralen Versorgungsbereich ("Mobilitätshub") vor, in dem die meisten Fahrzeuge abgestellt werden sollen.

