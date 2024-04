Schwerer Unfall bei Greifenberg: Auto prallt frontal gegen Baum

Zwischen Beuern und Greifenberg kommt ein Autofahrer aus München von der Straße ab. Sein Auto prallt frontal gegen einen Baum.

Ein 85-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10.30 Uhr zwischen Beuern und Greifenberg schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Dießener Polizei geriet der Autofahrer aus München vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab, als er in Richtung Greifenberg unterwegs war. Er prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Die Greifenberger Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Autowrack befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach München geflogen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die Straße gesperrt. (AZ)

