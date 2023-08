Greifenberg

Verfahren wegen Beleidigung gegen Greifenberger Ratsmitglied eingestellt

Wegen der neuen Sportstätte für den TC Greifenberg und den Kosten gibt es immer wieder Streit. So auch in der Freinacht dieses Jahres (Foto) und es beschäftigte die Staatsanwaltschaft.

Plus Wegen der geplanten Sportstätte für den TC Greifenberg gibt es Streit. Der Fall beschäftigt die Staatsanwaltschaft. Warum das Verfahren gegen einen Gemeinderat eingestellt wird.

Der Greifenberger Gemeinderat Dr. Karlheinz Kiefer informierte das Ratsgremium, dass das Verfahren gegen ihn – der ehemalige Vorsitzende des Tennisclubs Greifenberg Jürgen Brettel hatte Kiefer wegen Beleidigung angezeigt – von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde. Auslöser für die Anzeige waren teils heftige verbale Attacken in der Greifenberger Gemeinderatssitzung vom November 2022. Es ging damals zum wiederholten Mal um Umsetzung und Finanzierung der neuen Heimat des Greifenberger Tennisclubs.

Bei dem Tagesordnungspunkt sollte der damalige Vorsitzende des TC Greifenberg als „externer Experte“ angehört werden. Daran störte sich Kiefer und er zog einen Vergleich heran, der wiederum Brettel verärgerte und die Anzeige auslöste. Kiefer hatte erklärt, dass Brettel Vereinsvorsitzender sei und kein Fachmann für den Bau von Tennisanlagen. „Da ist, als ob zum Thema Drogenprävention ein Drogendealer befragt würde“, sagte Kiefer in der besagten Sitzung. Der Tennispunkt war seinerzeit nach längerer Diskussion von der Tagesordnung genommen worden, was alle als Zuhörer anwesenden Clubmitglieder so aufbrachte, dass sie unter Getöse den Saal verließen.

