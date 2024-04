Hans Well spielt im neuen Trio im Theaterstadl

Der Musiker tritt am Wochenende in neuer Formation im Theaterstadl Heinrichshofen auf und verspricht beste Unterhaltung mit Witz, zeitgemäßen Themen und Musik.

Fans und Anhänger können nach dem Aus von "Hans Well & die Wellbappn" aufatmen. Nachdem Jonas und Tabea Well aus beruflichen Gründen bei den Wellbappn aufhören mussten, drängte seine Tochter Sarah den ehemaligen Texter und Musiker der Biermösl Blosn so lange, bis er damit einverstanden war, mit ihr als Duo weiterzuspielen. Als sie dann Komalé Akapko kennenlernten, wurde aus dem Duo noch vor dem ersten Auftritt ein Trio. Diese neue Formation tritt nun am Wochenende im Theaterstadl in Heinrichshofen auf.

Komalé Akakpo, geboren in Günzburg, sozialisiert in Bobingen und sesshaft geworden in Türkenfeld, ist einer der wenigen professionellen Hackbrettspieler in Deutschland. Sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Musik und Theater München. Sein Repertoire reicht von Mittelaltermusik über zeitgenössische Musik und internationale Folklore bis zu Jazz und populären Musikstilen, heißt es auf seiner Homepage.

Ein politisches Musikkabarett mit bayerischer Satire

Wie von Well und den Wellbappn gewohnt, handelt es sich politisch aktuelles Musikkabarett und bayerische Satire. Hans Well beschreibt es am Telefon so: "Die Bayerische Staatsregierung loben wir gebührend, auch die Ampel wird in unserem Programm nicht ausgeschaltet. Beim Thema AfD wissen wir noch nicht, ob wir das auf Chinesisch oder Russisch bringen." Und auch gegen das Schulsystem teilt Well nebenbei und mit einem Augenzwinkern aus: "Der Musikanteil im Programm wird – anders als an bayerischen Schulen bedauerlicherweise jetzt üblich – nicht gekürzt." Im Programm seien neben absurden lustigen Liedern auch akute Themen unserer Zeit, die aber mit Witz und Humor gekoppelt viel erträglicher werden als manches in der Realität wirkt.

Neu ist die Location für Hans Well nicht. Die Vermieterin des Stadels sei eine alte Freundin und er habe auch schon ein Stück der Theatergruppe besucht. Und nun wollen die Wellbappn 2.0 laut Hand Well am Samstag, 4. Mai an das anknüpfen, was auch die Theaterbühne mache: gute Unterhaltung.

Karten gibt es unter : 0176/30694213, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr im Theaterstadl Heinrichshofen, bei Egling.

