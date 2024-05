Hofstetten

Hofstetten: Viel Geld fließt in Kindergarten, Wasserversorgung und Feuerwehr

Plus Die Kommune steht gut da. Mit Blick auf die kommenden Jahre mahnen Bürgermeisterin und Kämmerin bei der Vorstellung von Haushalt und Finanzplan zur Achtsamkeit.

Von Christian Mühlhause

Hofstetten steht finanziell gut da. Elisabeth Baader, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Pürgen, mahnte dennoch zur Achtsamkeit, mit Blick auf die kommenden Jahre. Sie stellte den aktuellen Haushalt und die Finanzplanung bis ins Jahr 2027 im Gemeinderat vor. Große Themen sind die Kosten beim Kindergarten, die Wasserversorgung und die Feuerwehr Hagenheim.

Wie in vielen anderen Gemeinden im Landkreis sind auch in Hofstetten die Kosten für die Kindertagesstätte ein großer Posten im Haushalt. Hier rechnet die Gemeinde damit, dass die Ausgaben die Einnahmen in diesem Jahr um mehr als 320.000 Euro übersteigen. Da die Betreuungseinrichtung erweitert wurde, ist mehr Personal nötig, zudem gab es im öffentlichen Dienst einen hohen Tarifabschluss, der auch die Zahlung eines Inflationsausgleichs beinhaltet. Auch die gestiegenen Energiekosten schlagen zu Buche. Ratsmitglied Engelbert Hirschvogel kritisierte, dass es sich der Staat „einfach macht“ bei dem Thema. Die Kommunen müssten die immer weiter steigenden Kosten tragen. Bürgermeisterin Ulrike Högenauer sagte zu dem Thema: „Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen und die Beiträge anpassen.“

