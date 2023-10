Hausbesitzer im Urlaub: Einbrecher schlägt in Hurlach zu

Nach seinem Urlaub erlebt ein Mann aus Hurlach eine böse Überraschung: In sein Haus wurde eingebrochen.

Zwischen dem 7. und 12. Oktober ist in ein Wohnhaus in Hurlach eingebrochen worden. Wie die Landsberger Polizei meldet, wurden an dem Haus Fenster aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Als der Bewohner von einer Urlaubsreise zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Der Täter hatte ein Werkzeug, das er auf dem Grundstück an sich genommen hatte, als Hebelwerkzeug benutzt. Es entstand Beuteschaden und Sachschaden, zur Höhe macht die Polizei keine Angaben. Es konnten einige Spuren gesichert werden, die derzeit ausgewertet werden. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen, die zum Täter Angaben machen können, die Dienststelle (Telefon 08191/9320) zu verständigen. (AZ)

