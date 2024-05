Rettungshubschrauber im Einsatz: Auto kommt von A96 ab und überschlägt sich

Zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost kommt ein Pkw von der A96 ab und überschlägt sich. Der Fahrer wird schwer verletzt.

Am Dienstagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gegen 12.40 Uhr die A96 in Fahrtrichtung Lindau. Zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost kam er aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich in der angrenzenden Grünfläche.

Der Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Der Schaden an den Einrichtungen der Autobahn beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zur Bergung des Verletzten, sowie Absperr- und Verkehrsmaßnahmen während der Landung des Rettungshubschraubers war die Feuerwehr Landsberg vor Ort. Während der Hubschrauberlandung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der A96, teilt die Polizei mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch