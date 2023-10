So steht es um das Gewerbegebiet in Igling

Plus Nach den Erschließungsarbeiten wirkte das neue Gewerbegebiet vor den Toren der Gemeinde Igling lange verwaist. Das soll sich nun ändern.

Die Erschließungsmaßnahmen im neuen Gewerbegebiet nahe der B17 sind seit Juni beendet, die Baumaßnahme wurde bereits offiziell von der Gemeinde Igling abgenommen. Seit dieser Zeit hätten die Bauherren mit ihren Bauvorhaben beginnen können. Doch bislang herrschte gähnende Leere in der Nähe des neuen Kreisverkehrs. Das soll sich nun ändern.

Gibt es Probleme mit der Bodenbeschaffenheit im Gewerbegebiet II? Für Bürgermeister Günter Först ist dieses Gerücht eine Fehlinformation. Ähnlich wie im Baugebiet Nassenwang zeige sich im neu erschlossenen Gewerbegebiet nur eine bereits bekannte topografische Gegebenheit: Das Gelände fällt gen Norden, Richtung Hurlach leicht ab.