Auf den Lechfeldwiesen in Kaufering rollen die Bagger

Plus Die Arbeiten zum Neubau geförderter Wohnungen auf den Lechfeldwiesen haben bereits Fahrt aufgenommen. Bei den Kosten gibt es eine positive Überraschung.

Von Vanessa Polednia

Es ist die größte Investition in den kommenden Jahren in Kaufering: Diese Woche fand der offizielle Spatenstich für das Leuchtturmprojekt des Markts Kaufering zur „Errichtung geförderter Wohnungen auf den Lechfeldwiesen – Baugebiet Lechfeldwiesen V“ statt. Im Anschluss wurde das Bauprojekt in der Gemeinderatssitzung besprochen. Für die Errichtung der geförderten Wohnungen auf den Lechfeldwiesen konnte der Technische Bauamtsleiter Andreas Giampà eine frohe Botschaft verkünden.

Die Auftragsvergaben seien deutlich günstiger als kalkuliert. Insgesamt liege man 1,56 Millionen Euro unterhalb der Kalkulation. "Allein bei den Aufzügen haben wir fast 400.000 Euro gewonnen." Die Kostenberechnung der zuständigen Firma für die Aufzüge liege bei 1,2 Millionen Euro. Das Angebot für den Holzbau von rund acht Millionen "ist nahezu eine Punktlandung".

