Baumaßnahmen in Kaufering – erste Bauabschnitt ist fertigstellt

Der Bauabschnitt 1 im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen LL20 und LL22 ( Kaufering), an der Viktor-Frankl-Straße, der Augsburger Straße und der Gemeindestraße zum Heizkraftwerk, ist in Kürze abgeschlossen. Das teilt das Landratsamt Landsberg mit. Der Kreuzungsbereich wird am Mittwoch, 4. Oktober 2023, von Kaufering und Igling kommend, wieder für den Verkehr freigegeben. Die zwischenzeitlich eingerichtete Behelfsumleitung wird nach der Freigabe des ersten Bauabschnittes rückgebaut und steht für die Bauabschnitte zwei und drei nicht mehr zur Verfügung.

Zufahrt Lechwiesenstraße in Kaufering ist bis mindestens Ende Oktober gesperrt

Der nun folgende zweite Ausbauabschnitt beinhaltet die Verstärkung des bituminösen Straßenoberbaus der LL20 auf einer Gesamtlänge von etwa 514 Metern südlich der Kreuzung in Richtung Landsberg. Weiter ist vorgesehen, in diesem Bereich die bestehenden Bankette der Fahrbahn und des östlichen den Bauabschnitt begleitenden Geh- und Radweg anzugleichen und zu verbreitern. Im parallel laufenden dritten Ausbauabschnitt ist vorgesehen, den bituminösen Oberbau des westlichen Geh- und Radwegs zu verbessern. Die Gesamtbaulänge beträgt 5130 Meter.

Die Strecke zwischen der Zufahrt Lechwiesenstraße (Industriegebiet Nord Landsberg) und Kaufering ist ab dem 4. Oktober voraussichtlich bis Ende Oktober oder Anfang November für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die weiträumige Umleitung für die Bauabschnitte zwei und drei ist über die A96 und die B17 eingerichtet, um die Verkehrssituation innerhalb des Marktes Kaufering zu entspannen. Das Landratsamt Landsberg bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, diese auch zu nutzen. Die Fußgänger und Radfahrer aus beiden Richtungen werden auf den östlichen Geh- und Radweg umgeleitet. (AZ)

