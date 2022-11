Leonhardiritt mit Bischof Bertram Meier und besonders vielen Wagen

Plus Schönes Wetter lockt viele Zuschauer zum Leonhardiritt nach Kaufering. In seiner Predigt ermutigt Bischof Bertram Meier, sich für die geistliche Gemeinschaft einzusetzen.

Leonhardifahrt bei idealem Wetter und mit vielen Besuchern: Das hat die Marktgemeinde Kaufering nach zwei Jahren mit teilweise massiven Corona-Einschränkungen verdient. Der Feiertag, der heuer genau auf den 6. November, den Namenstag des heiligen Leonhard fiel, begann mit einem von Bischof Dr. Bertram Meier zelebrierten Festgottesdienst in Sankt Leonhard.