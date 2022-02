Kaufering

vor 50 Min.

Projekt aus Kaufering: Eine Videoreihe über jüdisches Leben

Plus In diesem Jahr werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Der Verein Gedenken in Kaufering hat dazu ein eigenes Projekt initiiert. Was junge Erwachsene in ihren Interviews von ihren Gesprächspartnern erfahren haben.

Von Thomas Wunder

Rund 100.000 jüdische Menschen leben aktuell in Deutschland. Doch was macht jüdisches Leben heute aus? Was wissen wir darüber? Welche jüdischen Feste gibt es? Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Chanukka“? Fragen, die der Verein Gedenken in Kaufering in einem Videoprojekt beantworten möchte, das am Sonntag offiziell vorgestellt wird. Dabei habe junge Erwachsene jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger interviewt und viel über das jüdische Leben erfahren.

