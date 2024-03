Kaufering

15:04 Uhr

Prozess um tödlichen Bruderstreit in Kaufering hat begonnen

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering kam es im Juni 2023 zu einer tödlichen Auseinandersetzung unter Brüdern.

Plus Bei einem Streit unter Brüdern kommt im Juni 2023 ein 42-jähriger Mann ums Leben. Jetzt steht sein jüngerer Bruder vor Gericht.

Von Gerald Modlinger

Vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Augsburg hat der Prozess gegen einen 36-jährigen Mann begonnen, der im Juni in Kaufering in eine Auseinandersetzung verwickelt war, in deren Folge sein 42-jähriger Bruder ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor.

Am 22. Juni 2023 war es in einem Mehrparteienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering zu der tödlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern gekommen. Dabei, so der Vorwurf der Anklagebehörde, fügte der zum Tatzeitpunkt 35-Jährige seinem Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zu, dass dieser innerhalb weniger Minuten starb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen