Unbekannte beschmieren Gedenktafel in Kaufering

In Kaufering haben Unbekannte mehrere Gedenktafeln für ehemalige KZ-Häftlinge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nachdem Unbekannte in Kaufering mehrere Gedenktafeln für ehemalige KZ-Häftlinge mutwillig verschmutzt hatten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

In der Nacht von Dienstag, 14. Dezember, auf den Mittwoch, 15. Dezember, hatten die Täter Teile des Denkmals am Bahnhof von Kaufering absichtlich massiv verschmutzt. Dies teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. In Kaufering hatte sich während der NS-Zeit ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau befunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener übernommen. Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (lt)

Lesen Sie dazu auch