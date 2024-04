Unbekannter stiehlt Geldbeutel eines Postboten

Ein Dieb macht in einem Transporter in Kaufering leichte Beute. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Während ein 24-jähriger Landsberger seinem Beruf als Postbote nachging, entwendete eine unbekannte Person am späten Montagnachmittag aus dem Transporter den Geldbeutel des Postboten. Tatort war die Bahnhofstraße in Kaufering.

Wegen der hohen Temperaturen waren an dem Transporter die Scheiben offen und der Dieb muss die Geldbörse hinter der Windschutzscheibe gesehen und an sich genommen haben, teilt die Polizei mit. Der Postbote hat einen Mann mit schwarzem T-Shirt in der Nähe seines Fahrzeugs gesehen, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch keinen Diebstahl festgestellt.

In der Geldbörse befand sich laut Polizeibericht ein größerer Geldbetrag und die persönlichen Dokumente des Mannes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

