Unfallflucht nach Streifschaden in Kaufering

Die Polizei Landsberg sucht nach Zeugen nach einer Unfallflucht in Kaufering.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 17. August, 19.30 Uhr bis Freitag, 18. August, 18.20 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen silbernen BMW, der in Kaufering in der Winterstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, oder die Polizei zu verständigen. Der hierbei an der vorderen Stoßstange entstandene Streifschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Zeugen können sich an die Polizei Landsberg wenden, Telefon 08191 932-0. (AZ)