Jugend musiziert: Die Überreiter-Zwillinge erhalten die Höchstpunktzahl

Der Landeswettbewerb in Kempten findet auch mit Landsberger Beteiligung statt. Der Nachwuchs ist sehr erfolgreich.

Zwei Duos und zwei Solisten aus dem Landkreis Landsberg hatten sich beim 61. Regionalwettbewerb Jugend musiziert eine der begehrten Weiterleitungen zum Landeswettbewerb Bayern nach Kempten erspielt. Dort waren sie erneut sehr erfolgreich, an der Spitze das Klavierduo Franziska und Melanie Überreiter.

Die Zwillingsmädchen sind seit Jahren für ihre große Klasse bekannt, spielen mittlerweile bereits bei Veranstaltungen in München oder Augsburg. Heuer konnten sie aufgrund ihres Alters erstmals in der Altersgruppe II antreten, was für sie auch erstmals die Weiterleitung zum Landeswettbewerb möglich machte. Natürlich gelang ihnen das mit Höchstpunktzahl und auch in Kempten wurde ihr Spiel erneut mit 25 Punkten bewertet. Sie waren damit das einzige Klavierduo, das mit der Höchstpunktzahl bewertet wurde.

Großes Lob in Kempten: Wie von einem anderen Stern

Dr. Maximilian Hofbauer, Klavierpädagoge der beiden, ist voll des Lobes. „Sie kennen weder Aufregung noch Nervosität, freuen sich jedes Mal regelrecht, wenn sie spielen dürfen.“ Beim Landeswettbewerb in Kempten seien sie von der Jury in den höchsten Tönen gelobt worden." Sie spielen wie von einem anderen Stern, habe es unter anderem geheißen. Zum Bundeswettbewerb geht es für die Überreiter-Zwillinge allerdings nicht, eine Weiterleitung ist erst ab der Altersgruppe III möglich.

Beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Kempten nahmen auch Antonia Pilz und Bastian Kaltner aus Landsberg teil. Foto: Familie Kaltner

Ebenfalls einen ersten Platz mit 23 Punkten in der Altersgruppe II erspielte das Duo Bastian Kaltner (Klavier) und Antonia Pilz (Viola). Dabei waren sie wie Bastians Mutter erzählt, erst einen Monat vor dem Regionalwettbewerb Ende Januar zusammen geführt worden. Für Antonia sei ursprünglich ein anderer Partner vorgesehen gewesen. Doch es habe sich schnell herausgestellt, dass Antonia und Bastian gut zusammenpassen. Beim Spielen achten sie sehr aufeinander.

Auch die Zusammenarbeit der Familien Kaltner und Pilz klappt

Auch die Zusammenarbeit der beiden Familien habe hervorragend geklappt. Beim Landeswettbewerb habe die Jury die große Musikalität der beiden gelobt. Hervorgehoben wurde auch, dass Antonia und Bastian in ihrer Altersgruppe die Einzigen gewesen seien, die alles auswendig gespielt haben. Ebenfalls gelobt wurde Antonia für den sehr schönen, sauberen Ton, den sie ihrer Viola entlockt.

Lesen Sie dazu auch

Weitere Teilnehmer aus dem Landkreis Landsberg waren die beiden Solisten Anatol Kretschmann und Aurel Steinmeier. Anatol erspielte in der Kategorie Klarinette Solo, Altersgruppe II einen ersten Platz mit 23 Punkten. Aurel aus der großen Denklinger Musikerfamilie Steinmeier wurde in der Kategorie Horn Solo, Altersgruppe III, mit 22 Punkten bewertet, was einen zweiten Platz (ohne Weiterleitung zum Bundeswettbewerb) bedeutet.