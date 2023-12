Kinsauer Wohnung wird zum Zufluchtsort für Flüchtlingsfamilien

Plus Die Gemeinde Kinsau stellt die Wohnräume über dem Kindergarten für Asylsuchende zur Verfügung. Jetzt geht es um die Details.

Über dem Kindergarten in Kinsau sollen bald Geflüchtete ein neues Zuhause finden. Zwei bis drei Familien werden in die Wohnung im ersten Stock einziehen.

Die Gemeinde Kinsau will die Wohnräume dem Landratsamt Landsberg für die Aufnahme von Asylsuchenden zur Verfügung stellen. Dies entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.