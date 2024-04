Zelt der Oidn Wiesn darf bleiben: Eine richtige Entscheidung

Plus Der Stadtrat Landsberg erlaubt nach langem Hin und Her weiter Festzelte und damit die Landsberger Oide Wiesn auf dem Hellmairplatz. Das belebt die Altstadt.

Das war eine echt schwere Geburt. Doch endlich hat der Landsberger Stadtrat jetzt die Kuh vom Eis. Und damit die Oide Wiesn wieder auf den Hellmairplatz gekriegt. Trotz aller Fehler und sehr emotionalen und übereilten Entscheidungen, die von beiden Seiten getroffen wurden, hat hier die Vernunft gesiegt, und man hat sich gegen Emotionen und für eine Belebung der Altstadt entschieden, die vielen zugutekommt. Das wird nicht nur die VR-Bank Landsberg-Ammersee, sondern auch den Bauernverband und die Mitveranstalter freuen. Die Zelte wurden auf drei Veranstaltungen im Jahr beschränkt – vorsichtshalber, denn bislang hat noch niemand außer der VR-Bank eine solche große Veranstaltung beantragt.

An diesen vier Tagen im Jahr können also die Wirte am Hellmairplatz nicht voll bestuhlen. Das war auch ein Anlass, warum der Antrag in Landsberg überhaupt im Stadtrat gestellt wurde, die Festzelte aus der Innenstadt zu verbannen. Aber mal ehrlich: Wer das ganze Jahr den großen Vorteil hat, eine öffentliche Fläche am Hellmairplatz (Premiumlage) bestuhlen zu können, und diesen großen Platz nutzen kann, der muss auch mal hinnehmen, wenn andere ihn gelegentlich nutzen. Zumal man doch auch vom Fest der VR-Bank Landsberg-Ammersee trotz des großen Zelts profitieren kann. Denn das Wetter war im vergangenen Jahr so gut, dass alle Zeltbesucher und Zeltbesucherinnen immer wieder die Außenbänke der ansässigen Wirte bis spät in die Nacht benutzten und kräftig gefeiert wurde.

