Dem Reichlinger Bürgermeister mangelt es an Selbstkritik

Plus In Reichling wäre ein wichtiger Schritt in den endlosen Diskussionen, dass auch vonseiten des Bürgermeisters einfach mal ein Eingeständnis kommt, dass nicht alles glattläuft.

Wer bei einer Bürgerversammlung sagt, wie wichtig es ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung teilnehmen und sich für das Gemeindegeschehen interessieren und gleich zum Anfang betont, dass er ein offenes Ohr für die Belange dieser Menschen hat, sollte sich daraufhin nicht so verhalten, als wäre das zweite Ohr ebenfalls sperrangelweit offen, sodass alles Gesagte auf einer Seite rein- und auf der anderen wieder rausgeht.

Bürgermeister Johannes Hintersberger. Foto: Christian Rudnik

Ein Jahr habe Reichlings Bürgermeister Johannes Hintersberger es lächelnd hingenommen, dass "gegen ihn geschossen wird". Sicherlich hat Hintersberger recht, wenn er sagt, dass eine anonyme Unterschriftenaktion nicht der richtige Weg ist, um sich über die Situation in der Gemeinde zu beschweren. Im Voraus ein direktes Gespräch mit ihm zu suchen, wäre hier die bessere Lösung gewesen. Doch die Aktion als "kurios" abzutun, ist auf dem gleichen niedrigen Niveau. Besonders, wenn Teilnehmer in der Bürgerversammlung zum Ausdruck bringen, dass sie allen voran wahrgenommen und ernst genommen werden wollen. Mal zu sagen: Ich sehe eure Sorgen und werde mich damit beschäftigen - anstatt die immer gleichen Argumente zur Abwehr zu nennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen