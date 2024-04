Demokratie auch im Alltag verteidigen

Plus Ein Landsberger Bündnis startet eine neue Aktion und setzt sich für die Demokratie ein. Ein wichtiger und mutiger Schritt.

Haltung zeigen, die Demokratie verteidigen, Aufstehen gegen rechts, Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus – in den vergangenen Monaten sind diese Aussagen immer wieder zu hören gewesen, auch im Landkreis Landsberg. Es sind Worte, die wichtig sind, es sind aber auch nur Worte.

Mit seiner neuen Aktion „Gesicht zeigen“ setzt das Landsberger Bürgerbündnis für Demokratie und Menschenwürde nicht mehr nur auf Worte. Wie bei den öffentlichen Demonstrationen im Januar und Februar in Landsberg und mehreren Gemeinden am Ammersee sollen Menschen aus der Region nicht nur mit Worten, sondern auch mit ihrem Gesicht für die Demokratie einstehen. Eine mutige Aktion.