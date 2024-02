Die Politik und die Hilfe der Feen und Zauberer

Plus Ein farbenprächtiger, lauter und bunter Umzug in Landsberg. Der Lumpige nimmt danach Fahrt am Hellmairplatz auf. Ein Kommentar.

Ein Lumpiger Donnerstag wie ihn sich der Faschingsverein wohl nur wünschen kann. Ein farbenprächtiger und langer Umzug mit vielen Wägen und leider nicht so vielen Fußgruppen, die aber besonders kreativ waren. Und eine große Party auf dem Hellmairplatz mit Kinderfasching am Hauptplatz und zwei weiteren Locations am Infanterieplatz und im Sportzentrum. Hier hatte eigentlich das geheimnisvolle Plakat ohne Ortsangabe neugierig gemacht, doch nicht jeder kennt in Landsberg schon das Offside am Sportzentrum. Hier war es wie am Infanterieplatz Anfangs ziemlich ruhig. Umso mehr hatten sich nach dem Umzug deshalb direkt am Lech getroffen, vor allem die Jugend feierte hier. Gegen Abend wurde es dann fast überall voller. Auch in der Landsberger Gastronomie von Villa Rosa über Gasthof Mohren bis zum Fischerwirt wurde gefeiert.

Zurück zum Umzug: Die Jury hatte es nicht so leicht beim Umzug (bei der riesigen Auswahl), sich gleich zu entscheiden. Aber sie wurde ja durch zwei Juroren mit Zauberkräften unterstützt. Geralt von Riva besser bekannt als der Witcher (oder Landrat Thomas Eichinger) und eine Stadtfee namens Doris Baumgartl, Oberbürgermeisterin von Landsberg, halfen bei der Entscheidungsfindung.

