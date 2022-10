Flüchtlingssituation im Landkreis: Die Herausforderungen werden größer

Plus Viele Menschen zeigen in der Ukraine-Krise Hilfsbereitschaft. Solidarität wird im Winter mehr denn je gefragt sein, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Knapp acht Monate dauert der Krieg in der Ukraine an. Von Beginn an zeigten sich viele Menschen im Landkreis Landsberg enorm hilfsbereit – sie sammelten Spenden, Hilfsgüter oder stellten Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung. Knapp 500 leben nach wie vor bei Gastfamilien. Nicht zuletzt das zeigt, dass die Unterstützung ungebrochen ist. In den kommenden Wochen und Monaten wird die Situation sicher nicht einfacher werden: Es werden wieder mehr Flüchtlinge erwartet – und auch den Einheimischen steht ein schwieriger Winter bevor.

