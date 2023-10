Im Stau ist die Umleitung der beste Ausweg

Plus Stau und Chaos nach einem Unfall auf der A96 bei Landsberg. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Steht man im Stau, vergeht die Zeit gefühlt langsamer. Muss man dann noch zu einem dringenden Termin oder hat Kinder im Auto sitzen, dann ist jeder Strohhalm recht. Der Strohhalm ist in diesem Fall die vermeintlich kürzeste Umleitungsstrecke. Auf der Suche nach ihr werden Hinweisschilder und manchmal auch Verkehrsregeln ignoriert. Nur raus aus dem Stau.

So wird es etlichen Auto- und Lastwagenfahrenden ergangen sein, die am Donnerstag vor einer Woche im Landsberger Mega-Stau standen, nachdem die A96 in Fahrtrichtung München wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt werden musste. Lastwagenfahrern war es schlichtweg egal, dass die Durchfahrt des Hauptplatzes für sie gesperrt ist. Als sie erkannten, dass ihr Fahrzeug nicht durch den Torbogen passt, war es zu spät. Wenden in drei Zügen und wieder zurück, war die Devise.

