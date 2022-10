Klinikum Landsberg: Es geht um Vertrauen

Plus Wie kann im Landsberger Klinikum wieder Ruhe einkehren? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Wann kehrt endlich Ruhe ein im Landsberger Klinikum? Diese Frage stellen sich nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile scheinen zumindest die beiden wichtigen Führungspersonen, Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und Klinikvorstand Marco Woedl, auf Personal und Personalrat zuzugehen. Ihre Angebote dürfen allerdings keine leeren Worthülsen sein, sonst ist das zarte Pflänzchen "Vertrauen" schnell wieder dahin.