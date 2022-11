Landsberg: Die Narren an die Macht

Plus Fridays for Future, Faschingsbeginn, eine Hochzeit und ein normaler Freitag mit vielen Kundinnen und Kunden in der Altstadt. In Landsberg war einiges geboten, und das ist gut so. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Die Zeiten sind alles andere als erheiternd und lustig, und wie so oft braucht man dann gerade Abwechslung. Und der Freitag in der Landsberger Altstadt bot genügend davon. Wer hätte das gedacht, Landsberg bekommt auch einen Fasching außerhalb des Lumpigen Donnerstags und der Elferrat übernimmt frech und fröhlich das Landsberger Rathaus (während einer Trauung. Pech für Braut und Bräutigam). Rebellen nehmen halt keine Rücksicht. Denn sie lösen den Stadtrat auf und versetzen die Bürgermeister in den Ruhestand. Klare Worte, die in so manch anderer Stadt auch fallen und manchmal angesichts einiger Entscheidungen gar nicht mehr so absurd sind, denn wer hat sich das nicht schon mal insgeheim gewünscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen