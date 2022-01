Leben wir in einem Rechtsstaat oder im Wilden Westen?

Plus Menschen mit einer Art Steckbrief mit Bild und Adresse zu diffamieren ist befremdlich. So werden nur weiter Aggressionen und Unsicherheit geschürt, kommentiert LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Manchmal kommt man sich in Landsberg vor, als wäre man im Wilden Westen. Menschen per einer Art Steckbrief (der nicht mal wie früher von der Polizei kommt) mit Bild und Adresse zu diffamieren, ist aber ein Vorgehen, das nicht nur sehr befremdlich, sondern auch nicht erlaubt ist. Ob es von der Antifa kommt, ist derzeit noch nicht klar. Es enthält nur ein Logo.