Landkreis Landsberg

18:07 Uhr

Absichtlich vergiftet oder unglücklicher Zufall? Tote Tiere geben Rätsel auf

Ein Hinweisblatt hängt am Zaun im Schwiftinger Unteranger. Schon vier Katzen sind offenbar an Gift gestorben.

Plus Die Schwiftinger Bürgermeisterin warnt Besitzer von Haustieren vor Giftködern. Möglicherweise ist der Hund ihres Kollegen aus einer Nachbargemeinde an den Folgen einer Vergiftung gestorben.

Von Vanessa Polednia

Ende Dezember wird auf der Homepage der Gemeinde Schwifting folgende Meldung veröffentlicht: "Achtung Katzen- und Hundebesitzer. Vergiftungsgefahr im Bereich Unteranger und Stillerweg. In diesem Bereich wurden in den letzten vier Wochen vier Katzen mit Vergiftungen zum Tierarzt gebracht. Zwei Katzen sind nach wie vor verschwunden. Bitte prüfen Sie Ihre Einlagerungen mit Giften und Schneckenkorn, etc."

