Landkreis Landsberg am Lech: Einwohner, Politik, Geschichte - ein Überblick

Wir stellen den Landkreis Landsberg am Lech vor: Geschichte, Politik, Einwohner und Sehenswürdigkeiten - hier erhalten Sie einen Überblick.

Der Landkreis Landsberg am Lech befindet sich im Regierungsbezirk Oberbayern und hat eine Gesamtfläche von rund 804 Quadtratkilometern. Mit 46,6 Quadratmetern Fläche ist der Ammersee ein beliebtes Ausflugsziel im Landkreis. Das Westufer des Ammersees gilt als Künstlerstandort. Jährlich findet direkt am See einer der größten Töpfermärkte Süddeutschlands statt. Hier in diesem Artikel sehen Sie viele interessante Daten und Fakten rund um den Landkreis Landsberg am Lech.

Der Landkreis Landsberg am Lech in Zahlen: ein Steckbrief

Hier sehen Sie die offiziellen Daten des Landkreises laut landkreis-landsberg.de:

Einwohner Stand 30. Juni 2021 : 121.368

: 121.368 Verwaltungssitz: Landsberg am Lech

Regierungsbezirk : Oberbayern

Fläche: 804,39 km² davon Ammersee 46,6 km²

804,39 km² davon 46,6 km² Gemeinden : 31 kreisangehörige Gemeinden

: 31 kreisangehörige Gemeinden Bevölkerungsdichte : 148 Einwohner je Quadratkilometer

: 148 Einwohner je Quadratkilometer Rang in Oberbayern anhand der Fläche: 11 (von 20)

11 (von 20) Rang in Bayern anhand der Einwohner: 43 (von 71)

43 (von 71) Landrat: Thomas Eichinger ( CSU )

Landkreis Landsberg am Lech: Städte, Einwohner, Nachbarlandkreise

Der Landkreis Landsberg grenzt an folgende Landkreise:

Aichach-Friedberg

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Weilheim-Schongau

Ostallgäu

Augsburg

Landsberg am Lech ist die einzige Stadt im Landkreis. Im Dezember 2021 hatte die Große Kreisstadt laut der offiziellen Internetseite der Stadt 29.500 Einwohner. Hier sehen Sie die Märkte und Gemeinden im Landkreis Landsberg, wie sie vom Landkreis aktuell bekanntgegeben wurde:

Gemeinde (Meter über Meereshöhe) Einwohner Apfeldorf (658,5 mNN) 1.186 Denklingen (685,3 mNN) 2.898 Dießen am Ammersee (543,8 mNN) 10.568 Eching am Ammersee (541,0 mNN) 1.710 Egling a.d.Paar (551,8 mNN) 2.390 Eresing (590,0 mNN) 1.961 Finning (632,0 mNN) 1.961 Fuchstal (679,9 mNN) 4.064 Geltendorf (602,0 mNN) 5.752 Greifenberg (582,0 mNN) 2.217 Hofstetten (674,0 mNN) 1.913 Hurlach (576,0 mNN) 1.962 Igling (593,7 mNN) 2.523 Kaufering (589,0 mNN) 10.253 Kinsau (663,5 mNN) 1.056 Landsberg am Lech (587,0 mNN) 29.328 Obermeitingen (575,0 mNN) 1.765 Penzing (608,0 mNN) 3.749 Prittriching (536,6 mNN) 2.580 Pürgen (648,0 mNN) 3.588 Reichling (736,9 mNN) 1.692 Rott (702,0 mNN) 1.707 Scheuring (564,4 mNN) 1.941 Schondorf am Ammersee (568,0 mNN) 4.028 Schwifting (632,0 mNN) 1.044 Thaining (688,4 mNN) 1.075 Unterdießen (644,8 mNN) 1.462 Utting am Ammersee (553,0 mNN) 4.536 Vilgertshofen (712,0 mNN) 2.732 Weil (587,4 mNN) 3.911 Windach (599,0 mNN) 3.816

Geschichte im Landkreis Landsberg

Bereits in der Mitte des 6. Jahrhunderts bildete der Lech die politische Grenze des Herrschaftsbereichs der Bajuwaren. Nachweisbar sind im Gebiet des Landkreis auch Rückstände alemannischer Siedlungen rund um den Ammersee. Im Jahr 743 verteidigte der baierische Herzog Odilo sein Herzogtum am Lech gegen die Franken. Im Gebiet gab es fünf Adelsgeschlechter, die im Gebiet verschiedene Besitzschwerpunkte hatten. Laut der offiziellen Seite des Landkreises Landsberg war die Familie der Huosi im westlichen Teil des Herzogtums ansässig. Das Adelsgeschlecht der Agilofinger lässt sich in Dokumenten zur Gründung der Klöster Wessobrunn und Polling nachweisen. Im 12. Jahrhundert wurden zusätzlich die Stifte Dießen, Rottenbuch und Steingaden gegründet. Hier finden Sie einige geschichtliche Eckdaten zum Landkreis:

Lesen Sie dazu auch

46 v. Chr.: Die Via Claudia wird von Rom bis zur Donau gebaut und ermöglicht einen Handel über die Alpen . Der Radweg besteht noch heute und führt durch Landberg.

bis zur gebaut und ermöglicht einen Handel über die . Der Radweg besteht noch heute und führt durch Landberg. 1135 n. Chr.: Siedlung Phetine auf dem heutigen Stadtgebiet wird urkundlich erwähnt.

auf dem heutigen Stadtgebiet wird urkundlich erwähnt. 1158: Der Herzog Heinrich der Löwe lässt die Salzstraße verlegen und in Phetine wird eine Brücke über den Lech gebaut.

lässt die Salzstraße verlegen und in wird eine Brücke über den gebaut. 1160: Eine Burg wird gebaut, die später mitsamt der angrenzenden Siedlung den Namen "Landesperch" oder "Landespurch" erhält. Die Burg diente zum Schutz des Herzogstums der Welchen in Bayern und des Hochstifts Augsburg .

und des Hochstifts . 1429: Landsberg am Lech erhält ein Stadtwappen.

erhält ein Stadtwappen. 11. April 1633: Im Dreißigjährigen Krieg belagern schwedische Truppen die Stadt. Die Einwohnerzahl sinkt drastisch.

Eckdaten: Der Dreißigjährige Krieg 1 / 7 Zurück Vorwärts 23. Mai 1618: Der Prager Fenstersturz markiert den Beginn des Glaubenskriegs. Alle drei Männer, die aus dem Fenster geworfen werden, überleben. Die (damals) modernen dicken Mäntel, der durchnässte Boden im Burggraben und die schräg abfallende Burgmauer haben wohl geholfen, den Aufprall abzumildern. 1618 - 1632: Der Dreißigjährige Krieg besteht eigentlich aus drei einzelnen Auseinandersetzungen. Der erste ist der Böhmisch-Pfälzische Krieg. Die Böhmischen Stände lehnen sich gegen die österreichischen Habsburger auf und können unter anderem Friedrich V. von der Pfalz, Oberhaupt der Protestantischen Union, als Verbündeten gewinnen. 1623 - 1629: Der zweite Teilkrieg des Dreißigjährigen Kriegs beginnt 1623. Im Dänisch-Niedersächsischen Krieg geht es darum, Norddeutschland gegen den katholischen Kaiser zu sichern. Am Ende unterliegen die protestantischen Heere. Unter Führung von Wallenstein besetzen die Katholiken Norddeutschland. 6. März 1629: Kaiser Ferdinand II. erlässt das Restitutionsedikt, mit dem er die katholische Konfession im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation stärken will. Es beinhaltet unter anderem, dass von den Protestanten durchgeführte Säkularisierungen von Kirchengütern ungültig sind. 1630-1635: Am 6. Juli 1630 landen die Schweden im Deutschen Reich. Der Schwedische Krieg beginnt. Nachdem Dänemark sich zurückgezogen hat, sieht Schwedenkönig Gustav II. Adolf seine Chance gekommen. Er will seine Machtposition in Nordosteuropa ausbauen. Die Schweden erobern viele Städte und dringen immer weiter nach Süden vor. Kaiserliche Truppen leisten Widerstand. Die Schlacht bei Nördlingen wird zur Entscheidungsschlacht, bei der die Schweden eine verheerende Niederlage erleiden. 1635 -1648: 1635 tritt Frankreich auf der Seite der Protestanten dem Krieg bei. Ein Grund ist, dass das kaiserliche Lager den Trierer Kurfürsten - einen Verbündeten Frankreichs - gefangen nimmt. 13 Jahre dauern die Kämpfe auf dem deutschem Boden. Einen eindeutigen Sieger gibt es nie. 15. Mai bis 24. Oktober 1648: Endlich Frieden: In Münster und Osnabrück wird der Westfälische Frieden geschlossen. Wie der Augsburger Religionsfrieden fast 100 Jahre zuvor bestimmte, gilt nun wieder die Regel, dass der Herrscher eines Gebietes die Religion seiner Bürger bestimmt.

1939: Der Begriff "Landkreis" wird in Deutschland eingeführt.

eingeführt. 1940: Die kreisfreie Stadt Landsberg wird in den Landkreis Landsberg eingegliedert und erhält den Status einer großen Kreisstadt.

wird in den eingegliedert und erhält den Status einer großen Kreisstadt. 1972: Durch die Gebietsreform wird der Landkreis Landsberg am Lech deutlich erweitert.

am deutlich erweitert. 2002: Die Schreibweise lautet nun offiziell Landsberg am Lech (nicht " Landsberg a. Lech ").

Sehenswürdigkeiten im Landkreis Landsberg

Museen, Schlösser und Parks:

Neues Stadtmuseum Landsberg

Carl Orff Museum Dießen

Museum Künstlerhaus Gasteiger

Herkomer Museum

Oswald Malura Museum

Museum Missionsmuseum

Lechpark Pössinger Au

Wildpark Landsberg am Lech

Schloss Kaltenberg

Das Bild zeigt Anna S. Gasteiger im Salon des Gasteigerhauses in Holzhausen am Ammersee im Jahr 1935. Foto: Bayerische Schl�sserverwaltung

Historische Sehenswürdigkeiten:

Erzabtei St. Ottilien

Bayertor

Sandauer Tor

Mutterturm

Schmalzturm

Kirche Mariä Himmelfahrt

Europäische Holocaustgedenkstätte

Politik im Landkreis Landsberg am Lech: Wie haben die Bürger gewählt?

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 haben die Bürger im Landkreis am häufigsten die CSU gewählt. Die Partie hält derzeit 23 Sitze im Kreistag. Hier sehen Sie Parteien und ihre Sitze im Überblick:

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. ( CSU ): 23

e.V. ( ): 23 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE): 15

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD ): 5

( ): 5 Freie Wähler Kreisgruppe Landsberg ( FW ): 5

Kreisgruppe ( ): 5 Bayernpartei : 3

: 3 Unabhängige Bürgervereinigung (UBV): 3

Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP ): 3

( ): 3 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI): 1

Alternative für Deutschland ( AfD ): 1

( ): 1 Freie Demokratische Partei ( FDP ): 1

Als Landrat fungiert Thomas Eichinger seit 2014. Der erste Landrat war Hermann Loew. Er war bis 1942 im Amt. Hier finden Sie eine Liste der Landräte seit 1945:

1945 - 1958: Otto Gerbl ( CSU )

( ) 1958 - 1984: Bernhard Müller-Hahl ( CSU )

( ) 1984 - 2002: Erwin Filser ( CSU )

( ) 2002 - 2014: Walter Eichner ( CSU )

( ) seit 2014: Thomas Eichinger ( CSU )

In unserer Grafik sehen Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl:

Gewässer: Welche Badeseen gibt es im Landkreis Landsberg?

Der größte Badesee im Landkreis ist der Ammersee. Der See hat eine längliche Form und eine maximale Tiefe von 81 Metern. An seiner breitesten Stelle misst der Ammersee sechs Kilometer. Um den See gibt es viele Strecken für ausgedehnte Spaziergänge oder Radtouren.

Im Landkreis Landsberg am Lech ist der Ammersee ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Die näheste S-Bahn-Station am Ammersee befindet sich in Herrsching. Direkt am Ammersee gibt es zwei Naturschutzgebiete: Die Vogelfreistädte am Ammersee-Südufer und die Ampermoose. Sie sind Teil von insgesamt acht Naturschutzgebieten im Landkreis. Neben dem Ammersee gibt es außerdem einige kleinere Seen, die zum Baden einladen. Hier eine Auswahl:

Oberhauser Weiher in Dießen

Baggersee Igling

Badesee bei der Staustufe 15

Penzinger Baggersee

Oacha Lacha "Eichensee"

Der größte Fluss im Landkreis Landsberg ist der Lech - wie der Namenszuatz "am Lech" bereits erahnen lässt. Weitere größere Flüsse, die durch den Landkreis fließen sind:

Amper

Singold

Paar

Windach

Wirtschaft und Verkehr im Landkreis Landsberg am Lech

Im Zukunftsatlas 2019 erreicht der Landkreis Landsberg am Lech Platz 44 von 401 Kreisen. Das Gebiet wird mit "hohen Zukunftschancen" und nur "leichten Risiken" eingestuft. Einer der größten Arbeitgeber im Landkreis ist die Firma Hilti in Kaufering.

Die zwei größten Verkehrsachsen im Landkreis sind die Autobahn A96, die das Allgäu mit München verbindet und die Bundesstraße 17. Im September 2009 wurde die Bundesstraße von Landsberg bis an die nördliche Landkreisgrenze vierspurig ausgebaut. Die hoch frequentierte Eisenbahnlinie München – Lindau – Schweiz führt ebenfalls durch den Landkreis.

Ein Überblick zu den Schulen im Landkreis

Im Landkreis gibt es vier Berufsschulen, drei Förderschulen, 25 Grundschulen, vier Realschulen, drei Privatschulen und vier Volkshochschulen. Hier sehen Sie eine Auswahl im Überblick:

Berufsschulen:

Agrarbildungszentrum Landsberg

Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Landsberg am Lech

Heimerer Schulen

Staatliche Berufsschule/Berufliche Oberschulen (FOS/ BOS )

Förderschulen:

Herzogsägmühle

Regens-Wagner-Schule Holzhausen

Sonderpädagogisches Förderzentrum

Gymnasien:

Ammersee-Gymnasium

Dominikus-Zimmermann-Gymnasium

Ignaz-Kögler-Gymnasium

Rhabanus-Maurus-Gymnasium

Realschulen:

Johann-Winklhofer-Realschule

Mädchenrealschule Dießen am Ammersee

am Realschule Kaufering

Wolfgang-Kubelka-Realschule

Volkshochschulen: