Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Bauen in Unterdießen: Das hat sich bei den Einheimischen-Richtlinien geändert

Plus Die Gemeinde Unterdießen hat ihre Einheimischen-Richtlinien überarbeitet. Das soll ein Grundstück im Baugebiet Dornstetten kosten.

Von Vanessa Polednia

Die Mitglieder des Unterdießener Gemeinderats haben in der jüngsten Sitzung eine überarbeitete Fassung der Einheimischen-Richtlinien einstimmig beschlossen. Einheimischen-Modelle sind in vielen Gemeinden der Region beliebt. Vor dem Hintergrund der steigenden Grundstücks- und Immobilienpreise insbesondere in Ballungsräumen zielen sie darauf ab, den weniger begüterten Mitgliedern der örtlichen Bevölkerung, insbesondere jungen ortsansässigen Familien, den Erwerb angemessenen Wohnraums in ihrer Heimatgemeinde zu ermöglichen. Auf diese Weise soll eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur und der soziale Zusammenhalt in der Gemeinde gewahrt bleiben und einer erzwungenen Abwanderung von Einheimischen entgegengewirkt werden.

