Blitzeis: Schulunterricht im gesamten Landkreis Landsberg fällt aus

Von Thomas Wunder

Gefrierender Regen verwandelt die Straßen am Mittwochmorgen teilweise in Eisflächen. Der Präsenzunterricht an den Schulen fällt aus.

Im gesamten Freistaat gilt am Mittwoch die rote Warnstufe. Für den kompletten Landkreis Landsberg gilt eine Unwetterwarnung vor Glatteis. Gefrierender Regen verwandelte Straßen und Gehwege in Eisflächen. Wegen des Blitzeises bleiben die Schulen geschlossen. Die erste Bilanz der Landsberger Polizei fällt positiv aus. Ein Unfall beim Ausparken und ein paar Fahrradstürze seien bekannt. Gerade mit dem Fahrrad sollte sich aber an diesem Morgen niemand auf den Weg machen. Denn während viele übergeordnete Straßen dank des Einsatzes der Winterdienste eisfrei sind, sind Geh- und Fußwege regelrechte Eisbahnen. Die Dießener Polizei meldet für ihren Bereich am Morgen zwei Unfälle. Bei Finning rutschte ein Autofahrer aufgrund der Glätte in einen Graben, in Dießen stießen an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge zusammen. Notbetreuung an den Schulen im Landkreis Landsberg Das Blitzeis, insbesondere dessen Auswirkungen auf den Schulbusverkehr, ist auch der Grund, warum im gesamten Landkreis die Schulen geschlossen bleiben, teilt das Landratsamt mit. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht rechtzeitig davon erfahren haben, wird, wenn möglich, eine Notbetreuung angeboten. Ansonsten gilt an den meisten Schulen Distanzunterricht. Nicht nur die Schulen, auch viele Arztpraxen haben am Mittwoch geschlossen. Betroffen ist auch der Linienbusverkehr. Einige Linien fallen in den frühen Morgenstunden aus. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Lesen Sie dazu auch Wetter Blitzeis in Bayern: Bahn warnt vor Verspätungen und Ausfällen

