Das Landratsamt bietet wieder einen Ausbildungskompass an

Junge Menschen aus dem Landkreis Landsberg haben eine Orientierungshilfe. Sie gibt es auch online und interaktiv.

Ausbildung oder (duales) Studium? Vorher vielleicht erst mal mit einem Praktikum in das Berufsleben reinschnuppern? Was kann und möchte ich beruflich überhaupt für einen Weg einschlagen, wo liegen meine persönlichen Stärken? Vor diesen Fragen und wichtigen Entscheidungen stehen viele junge Menschen. Eine Orientierung soll der neue Ausbildungskompass für den Landkreis Landsberg bieten, der nun zum zweiten Mal erschienen ist.

Zu entdecken gibt es darin unter anderem 100 Ausbildungsberufe, 18 Studiengänge, rund 300 Praktika und mehr als 40 Ferienjobs. Die Resonanz der Unternehmen war auch in der zweiten Auflage groß, teilt das Landratsamt mit. Insgesamt beteiligten sich mehr als 170 Ausbildungsbetriebe im Landkreis. Verteilt wird der Ausbildungskompass an alle weiterführenden Schulen im Landkreis, alle Landkreisgemeinden sowie interessierte Institutionen und Dienstleistern der Berufsorientierung.

Landrat überbringt die Printausgabe an Kauferinger Schülerinnen und Schüler

An der Realschule in Kaufering überbrachte Landrat Thomas Eichinger, im Beisein von Rektorin Annette Ring, kürzlich den Schülerinnen und Schülern persönlich ihre Exemplare und tauschte sich dabei mit ihnen und dem schuleigenen Koordinator für Berufsorientierung, Tobias Kratschmer, über die Bedeutung der frühzeitigen Beschäftigung mit den eigenen beruflichen Interessen und Möglichkeiten aus.„Der Ausbildungskompass ist eine hervorragende Möglichkeit für jeden, der sich hier im Landkreis und in der Region Landsberg Ammersee Lech beruflich orientieren will. Im wahrsten Sinne ein Kompass für den richtigen beruflichen Weg bei einer solch großen Zahl an Möglichkeiten“, wird der Landrat in der Pressmeldung zitiert.

Auch Schulleiterin Annette Ring betonte die Bedeutung des Kompasses für ihre Schule: „Der Ausbildungskompass ergänzt die an der Realschule Kaufering etablierte berufliche Orientierung und Berufsvorbereitung ideal. Er liefert umfassende Angaben über verschiedene Ausbildungsberufe und deren Anforderungsprofile. Als sehr gute Orientierungshilfe ist er eine praktische Informationsquelle für unsere Schülerinnen und Schüler. Außerdem unterstützt der Ausbildungskompass die angehenden Berufsanfänger bei der Suche nach lokalen Praktikumsplätzen durch die Angabe regionaler Ausbildungsbetriebe und erleichtert Ihnen so die Kontaktaufnahme.“

Neben der Printausgabe kann der Ausbildungskompass laut Landratsamt auch online und interaktiv abgerufen werden unter www.ausbildungskompass.de. Der Ausbildungskompass ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung des Landratsamts Landsberg zusammen mit den regionalen Akteuren der Agentur für Arbeit, der IHK, der HWK sowie hochschule dual und der Metropolregion München. (AZ)

