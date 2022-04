Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt unter die 1000er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt unter die 1000er-Marke. Die aktuellen Corona-Zahlen für Ostermontag.

Das Landratsamt Landsberg vermeldet für Ostermontag, 18. April, nach langer Zeit wieder einen dreistelligen Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg. So liegt der aktuelle Wert bei 918. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 1047,8. Es wurden von Sonntag auf Montag keine neuen Corona-Fälle an das Gesundheitsamt übermittelt.

So viele Menschen sind im Landkreis Landsberg in Quarantäne

Damit wurden seit Pandemiebeginn 38.358 Menschen im Kreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 122 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden festgestellt. Aktuell infiziert und in Quarantäne sind 1905 Personen im Kreis Landsberg. Aufgrund des Wegfalls der Quarantänepflicht seit 13. April werden dem Landratsamt Landsberg keine Kontaktpersonen in Quarantäne gemeldet. (lt)

