Die Stunde der Gartenvögel startet am 9. Mai

Im Kreis Landsberg wird dazu aufgerufen, Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen zu zählen. Wie die Aktion abläuft.

Augen auf und Ohren gespitzt: Vom 9. bis 12. Mai ruft der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) gemeinsam mit seinem Partner Nabu (Naturschutzbund Deutschland) zur 20. Stunde der Gartenvögel auf. In dieser Zeit wird laut einer Pressemeldung dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden. „Die jährliche Beteiligung vieler Bürgerinnen und Bürger hilft uns, die Entwicklung der heimischen Vogelwelt im Siedlungsbereich zu verfolgen. Jede Beobachtung zählt: Je mehr Menschen in ganz Bayern mitmachen, desto aussagekräftiger ist die Aktion“, erklärt Eva Krüger von der LBV-Kreisgruppe Landsberg. Die Langzeitstudie liefert dem LBV wertvolle Informationen für den Schutz der Artenvielfalt. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weitverbreitete Vogelarten des Siedlungsraumes wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Laut der Pressemitteilung kann die Gelegenheit genutzt werden, um auch die Kinder und Enkel auf die Gartenbesucher aufmerksam zu machen.

Und so funktioniert die Vogelzählung: Ob im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden kann. Die Beobachtungen werden am besten online unter www.stundedergartenvoegel.lbv.de gemeldet. Dort sind ab dem ersten Zähltag auch laufend aktualisierte Zwischenstände abrufbar, die nach Landkreisen und Regierungsbezirken gefiltert werden können. Meldeschluss für Beobachtungen zur Stunde der Gartenvögel 2024 ist der 20. Mai. Unter allen Teilnehmenden verlost der LBV Preise. (AZ)

