Gewinnerin des Bilderrätsels kommt aus dem Landkreis Landsberg

Kombinieren und Kassieren: Die Gewinnerin des aktuellen Bilderrätsels wusste schnell die Lösung. Das hat was mit der morgendlichen Routine der Geltendorferin zu tun.

Jeden Tag spielt sich im Hause Christoph in Geltendorf das gleiche Ritual ab. Rentnerin Anna Christoph steht um fünf Uhr morgens auf. Alsbald füttert sie ihre drei Katzen – alles Streuner, die nacheinander und plötzlich vor ihrer Haustüre standen. Jetzt, im Herbst, ist es noch dunkel, wenn sie wie immer zum Briefkasten geht und das Landsberger Tagblatt ins Haus trägt. Ganz klar, durch ihre Zeitung informiert sich die 82-Jährige täglich über das Zeitgeschehen, sei es im Landkreis Landsberg oder in der weiten Welt. Auch Urenkelin Melina, die auch in dem großen Haus in Geltendorf lebt, setzt sich dann oft neben ihre Uroma – und hilft dann meistens beim Bilderrätsel.

Gewinnen gehört nicht zum Alltag der Geltendorferin

Seit der Samstagsausgabe vom 1. Oktober können wieder 1000 Euro in bar gewonnen werden. Vier Wochen lang wird in jeder Ausgabe ein Rätselmotiv präsentiert. Ein Mund und ein Kugelschreiber: Am Samstagmorgen brauchte Anna Christoph auch ohne ihre Enkelin nicht lange, um die Motive zu kombinieren und das Bilderrätsel zu knacken. Das Wort Lippenstift war gesucht und wurde von Anna Christoph schnell an die Gewinn-Hotline gemeldet.

Alles andere als Routine war dann der Rückruf einer Verlagsmitarbeiterin: Die Geltendorferin hatte tatsächlich gewonnen. Kurze Zeit später können der freundlichen Rentnerin die zehn grünen Scheine überreicht werden. Bei vier Enkel- und zwei Urenkelkindern habe sie bereits einige Ideen, was mit dem Geld anzufangen ist. So könne sie sich vorstellen, von dem Gewinnsumme etwas für den Nachhilfe-Unterricht ihrer Urenkelin beizusteuern. Auch sich selbst will die Anna Christoph etwas gönnen. "Ich möchte mir ein neues Sofa kaufen", sagt die Geltendorferin. Ihr Glücksbringer, Urenkelin Melina, wisse noch nichts von der erfolgreichen Knobelei am Frühstückstisch. Die Rentnerin freut sich schon darauf, ihr von dieser Überraschung zu berichten.

